Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.
Читать в источнике
Комментировать449
с чего всё началось
Полиция возбудила
 уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство на транспорте общего пользования) и задержала одного из участников розыгрыша, остальных разыскивают.
РБК09:43

Подробнее о событии

В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»

РИА Новости11:40

Столичный суд арестовал мужчину за пранк на тему коронавируса в метро

РИАМО11:11

Суд Москвы арестовал одного из участников розыгрыша про коронавирус в метро

ТАСС09:21

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс09:15

Соучастники пранкера задержаны за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Москва 2412:01

Суд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы

РБК09:43

Полиция задержала двоих сообщников пранкера, имитировавшего приступ коронавируса в московском метро

Агентство Москва11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Культура

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета вчера в 12:02
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости вчера в 12:52
Экономика

Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru 12:40
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Футбол

Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Чемпионат 14:49
Политика

Die Welt: РФ получила выгоду от санкций США

Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.
REGNUM 20:39
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Российская газета 07:51
Наука

Медики создают портативное устройство для измерения давления

Для создания уникального аппарата, учеными были использованы датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.
ToDay News Ufa 01:14
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru 08:56
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек

В Китае число жертв заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Росбалт 19:55
Космос

Анонсирован скорый запуск радиолокационной системы американских военных космических отрядов для отслеживания спутников

Уже в ближайшее время может быть активирована радиолокационная система, которая предназначена для отслеживания спутников на орбите на расстоянии до 22 тысяч миль.
Planet Today 14:48
Здоровье

В Улан-Удэ начинают строить Центр ядерной медицины

В Улан-Удэ на территории Республиканского онкологического диспансера состоялась закладка камня на месте строительства Центра ядерной медицины.
Номер один 06:05
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru 15:10
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
АБН вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Общество

Как изменится формат учета граждан в Пенсионном фонде

Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для регистрации россиян в системе персонифицированного учёта.
Парламентская газета 03:16
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru 20:15
Общество

Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов на пост ректора БГУ

Министерство науки и высшего образования РФ исключило Байкальский государственный университет из графика аттестации кандидатов на должность ректоров вузов.
ИркСиб 20:33
Здоровье

Девушке удалили две лишние груди

Амур.инфо 20:53
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Народные новости вчера в 22:55
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный»

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный», который был наложен в рамках дела инвестора Майкла Калви, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:26
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии 01:44
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Путин назвал обстановку в мире турбулентной

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной.
Московский Комсомолец 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное