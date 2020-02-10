Происшествия
РИА НовостиВ Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
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Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
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Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Футбол
Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Политика
Die Welt: РФ получила выгоду от санкций США
Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Наука
Медики создают портативное устройство для измерения давления
Для создания уникального аппарата, учеными были использованы датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек
В Китае число жертв заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Космос
Анонсирован скорый запуск радиолокационной системы американских военных космических отрядов для отслеживания спутников
Уже в ближайшее время может быть активирована радиолокационная система, которая предназначена для отслеживания спутников на орбите на расстоянии до 22 тысяч миль.
Здоровье
В Улан-Удэ начинают строить Центр ядерной медицины
В Улан-Удэ на территории Республиканского онкологического диспансера состоялась закладка камня на месте строительства Центра ядерной медицины.
Происшествия
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
Как изменится формат учета граждан в Пенсионном фонде
Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для регистрации россиян в системе персонифицированного учёта.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Общество
Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов на пост ректора БГУ
Министерство науки и высшего образования РФ исключило Байкальский государственный университет из графика аттестации кандидатов на должность ректоров вузов.
Здоровье
Девушке удалили две лишние груди
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный»
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный», который был наложен в рамках дела инвестора Майкла Калви, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Путин назвал обстановку в мире турбулентной
Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной.