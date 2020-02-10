с чего всё началось

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Здоровье ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.

Политика Die Welt: РФ получила выгоду от санкций США Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.

Наука Медики создают портативное устройство для измерения давления Для создания уникального аппарата, учеными были использованы датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.

Происшествия Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).

Кино «Хищные птицы» возглавили российский прокат В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Общество Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов на пост ректора БГУ Министерство науки и высшего образования РФ исключило Байкальский государственный университет из графика аттестации кандидатов на должность ректоров вузов.

Общество Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный», который был наложен в рамках дела инвестора Майкла Калви, пишет РИА Новости.