Происшествия
РБКСуд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы
«Черемушкинский суд Москвы избрал Караматулло Джаборову меру пресечения в виде ареста», — заявили РБК в пресс-службе суда. Его оставят под арестом до 8 марта. 2 февраля в московском метро группа молодых людей устроила розыгрыш на тему коронавируса.
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Черемушкинский суд арестовал пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Агентство Москва09:19
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