с чего всё началось

«Черемушкинский суд Москвы избрал Караматулло Джаборову меру пресечения в виде ареста», — заявили РБК в пресс-службе суда. Его оставят под арестом до 8 марта. 2 февраля в московском метро группа молодых людей устроила розыгрыш на тему коронавируса.

Суд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы

Политика Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса Президент США Дональд Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса. По его словам, это произойдет в апреле этого года.

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Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Происшествия МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Политика В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Шоу-бизнес Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.

Здоровье В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.

Космос Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.

Наука Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы.

Здоровье Заболеваемость школьников ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог Среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет - 77% всех случаев за неделю.

Политика Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.