Происшествия

РБКРБКСуд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы

«Черемушкинский суд Москвы избрал Караматулло Джаборову меру пресечения в виде ареста», — заявили РБК в пресс-службе суда. Его оставят под арестом до 8 марта. 2 февраля в московском метро группа молодых людей устроила розыгрыш на тему коронавируса.
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с чего всё началось
Полиция возбудила
 уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство на транспорте общего пользования) и задержала одного из участников розыгрыша, остальных разыскивают.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
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