Происшествия
РИА НовостиВ Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.
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Черемушкинский суд арестовал пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Агентство Москва09:19
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Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Трамп хочет сократить финансирование Госдепа и USAID
Администрация предлагает, чтобы в 2021 финансовом году, который начнет в США в октябре 2020 года, общий бюджет Госдепа и USAID составил $40,8 млрд.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Фекальные массы могут быть еще одним путем передачи нового коронавируса 2019-nCov, сообщает портал Science Alert со ссылкой на последние исследования китайских и американских ученых.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Политика
СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Экономика
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили «радар» коронавируса
Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции.
Общество
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Армия и оружие
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Хоккей
Тротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»
Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Культура
Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале
Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Кино
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны
Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Культура