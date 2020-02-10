Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Политика Трамп хочет сократить финансирование Госдепа и USAID Администрация предлагает, чтобы в 2021 финансовом году, который начнет в США в октябре 2020 года, общий бюджет Госдепа и USAID составил $40,8 млрд.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Фекальные массы могут быть еще одним путем передачи нового коронавируса 2019-nCov, сообщает портал Science Alert со ссылкой на последние исследования китайских и американских ученых.

Экономика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

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Космос NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.