Происшествия
Lenta.ruРоссиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро
Полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила изданию «МВД-Медиа». По ее словам, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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Черемушкинский суд арестовал пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Агентство Москва09:19
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