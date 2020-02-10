Происшествия
РИА НовостиВ Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.
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Черемушкинский суд арестовал пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Агентство Москва09:19
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