Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.
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Поиграли в эпидемию

Российская газета14:51

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

РИА Новости09:36

Полиция Москвы задержала одного из участников пранка про коронавирус в вагоне метро

ТАСС06:02

Пранкер Лексус не одобрил розыгрыш про коронавирус в московском метро

Москва 2409:37

Черемушкинский суд арестовал пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро

Агентство Москва09:19

Стало известно имя задержанного за акцию про коронавирус в метро Москвы

РБК08:07

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс09:15
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Компания Hyundai опубликовала первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
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При пожаре в московском хостеле погиб один человек

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Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса

Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
Rambler News Service вчера в 10:03
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США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
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Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Технологии

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Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Lenta.ru 09:21
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

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Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья

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В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

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Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами

Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует.
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Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
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