Происшествия
RT на русскомВ Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
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Энергетика
Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
RT на русском 06:19
Футбол
Клопп: «Челси» напоминает мне мою «Боруссию»
Чемпионат 10:45
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости 01:33
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Футбол
«Уфа» предлагала «Чертаново» за Умярова 20 миллионов рублей
"Уфа" в августе 2018 года пыталась приобрести у выступающего в Олимп-ФНЛ московского "Чертаново" полузащитника Наиля Умярова, и генеральный директор клуба Шамиль Газизов предлагал за него 20 миллионов рублей, однако директор чертановцев Николай Ларин ответил отказом, сообщает Sports.Ru.
ProstoProSport 09:20
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Политика
На Украине допустили возобновление закупок российского газа
Власти Украины рассмотрят возможность закупки определенного объема газа у России, речь идет не только о Газпроме, заявил 20 сентября министр энергетики этой страны Алексей Оржель.
REGNUM 08:40
Политика
Трампа удивила фотография Трюдо в черном гриме
Президент США Дональд Трамп удивился снимком и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме.
Газета.Ru 13:11
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Политика
ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ
Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
DP.RU вчера в 12:51
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Наука
В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии
Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».
Evo-rus.com 13:18
Транспорт
Набережная Марка Шагала в Москве станет городским парком
По сообщению пресс-службы Мосгосстройнадзора, уже завершены работы по строительству дороги протяженностью 2,8 км с тремя полосами движения в каждую сторону, которая обеспечит беспрепятственный проезд к строящемуся парку.
Интерфакс 09:57
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина пришла на день рождения к кузбассовцу
Классный парень! — написала Бабкина. Антон Собянин родился в Новокузнецке, там же окончил педагогическую академию.
Газета Кемерова 18 сентября в 03:04
Общество
Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие
Софи Лорен стала символом красоты и элегантности для нескольких поколений.
RuNews24.ru 05:44
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Автоспорт
Хэмилтон выиграл вторую свободную практику на Гран-при Сингапура
Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат на второй свободной практике на Гран-при Сингапура в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».
Нева Спорт 11:27
Кино
Михалков: России ничего не светит на «Оскаре»
Глава российского Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков заявил, что отечественному фильму впредь едва ли удастся получить награду Американской киноакадемии, какую бы картину ни выдвинули.
Московский Комсомолец 12:47
Футбол
Футболисты «Уфы» победили «Спартак» благодаря автоголу
Аргументы и Факты - Уфа 13:09
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10