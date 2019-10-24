Происшествия
РИА НовостиВ Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Суд в Москве арестовал до 12 декабря россиянина А.Валуева по обвинению в госизмене
Агентство Москва08:37
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Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
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Упав с балкона, расположенного на третьем этаже жилого здания, малышка серьезно травмировалась.
Регион online 06:47
Армия и оружие
Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
РБК 02:16
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
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Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Экономика
В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей.
Татар-информ вчера в 15:20
Общество
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Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Здоровье
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать друг с другом
Диетолог Екатерина Иванникова назвала пять сочетаний продуктов, которые являются популярными, однако не приносят никакой пользы организму.
ФАН 10:05
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2850 и обновил исторический максимум.
ТАСС 08:22
Происшествия
Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию
"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:07
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
В Челябинской области мужчина засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с женщины 3000 рублей за курение на балконе, после того как против нее подал иск сосед снизу, сообщил судебный орган.
Аргументы и Факты 06:32
Кино
Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин
РИА Новости вчера в 17:15
Наука
На севере России найдено древнейшее четвероногое
Окаменевшие остатки существа, названного Parmastega aelidae, были найдены палеонтологами в отложениях сосногорской формации в республике Коми.
Популярная механика 08:55
Шоу-бизнес
37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка
Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.
Wday.ru 05:29
Здоровье
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Общество
В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов
В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.
REGNUM 10:15