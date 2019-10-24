Происшествия
РИА НовостиВ Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Суд в Москве арестовал до 12 декабря россиянина А.Валуева по обвинению в госизмене
Агентство Москва08:37
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Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
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Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
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Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
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Происшествия
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Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
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Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре
Дни24 вчера в 06:06
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
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Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
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Экономика
Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45
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CNN: Россия унизила США из-за успеха в Сирии
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Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Россия заняла 28-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который был опубликован на сайте Всемирного банка.
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Футбол
«Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому
Голландский футбольный клуб «Витесс» отстранил полузащитника Ришедли Базура от тренировок за его поведение в отношении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
RT на русском 11:07
Футбол
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
ЦСКА проведет с Ференцварошем матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 04:09
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Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
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Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
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Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
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РБК 11:41
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
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Российская газета 04:27
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06