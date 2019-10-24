Происшествия
ИнтерфаксВ Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене. Это решение было принято 14 октября, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Валуева задержали в середине октября.
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Суд в Москве арестовал до 12 декабря россиянина А.Валуева по обвинению в госизмене
Агентство Москва08:37
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Экономика
Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа
Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
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Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
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Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
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Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время, уверен замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
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Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
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Сахалинские специалисты изучают новые методы диагностики рака
В Сахалинской области рассматривают возможности расширения методов диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях.
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Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
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На российские экраны вышел «Текст» с Александром Петровым
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Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело вчера в 04:05
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
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Песков заявил о соответствии меморандума по Сирии интересам Европы
Договоренности России и Турции по ситуации в Сирии соответствуют интересам европейских стран.
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Газета.Ru 15:27
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У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
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ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
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