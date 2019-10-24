Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене. Это решение было принято 14 октября, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Валуева задержали в середине октября.

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

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