Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

Головинский суд Москвы арестовал на десять суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова после попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
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