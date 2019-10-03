Происшествия
RT на русскомВ Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Головинский суд Москвы арестовал на десять суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова после попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
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Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Игры
Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры
Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold уже в России
Megaobzor.com 09:10
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Происшествия
5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал
Пятилетний мальчик из поселка Жешарт Усть-Вымского района Коми выпрыгнул с третьего этажа с зонтом в руках и не пострадал.
Вести.Ru 11:15
Политика
Путин уволил главу ФСИН и пять генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов.
Lenta.ru 07:09
Политика
Зеленский предложил «концепцию переходного правосудия» для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма (полуостров и город федерального значения Севастополь в Киеве считают украинскими).
Daily Storm вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Футбол
Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика
Украина не подписывала никаких соглашений с ЛДНР в Минске – Зеленский
Представители Украины в Контактной группе в Минске не подписывали никаких документов с представителями Луганской и Донецкой народных республик.
Экономика сегодня 13:04
Авто
Renault вывел на рынок рестайлинговый хэтчбек Kwid
Французский автопроизводитель Renault объявил старт продаж рестайлинговых хэтчбеков Kwid.
Letnews.ru вчера в 01:40
Политика
В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США
Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.
RuNews24.ru 04:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
Грудинин подал в суд на больницу из-за бракоразводного процесса
Российский предприниматель и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал в суд на одну из столичных больниц из-за бракоразводного процесса.
News.ru вчера в 06:18
Спорт
СМИ: пловцов из США принуждали к сексу с тренерами ради места в команде
По информации издания, в Федерацию плавания США неоднократно поступали жалобы от спортсменов, заявлявших, что их принуждали к вступлению в сексуальные отношения с тренерами ради участия в национальных и международных соревнованиях.
Чемпионат 11:52
Политика
Кремль усомнился в сроках «нормандской» встречи из-за графика Путина
Провести саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в середине октября вряд ли получится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
РБК 11:12
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
Споры по поводу контроля за качеством нефти начались после того, как в середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений.
РБК 12:19
Политика
СНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска
В июле глава украинского государства назначил Данилова заместителем секретаря СНБО. В 31 год Данилов стал мэром Луганска.
REGNUM 10:34
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 03:44
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Футбол
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» возглавил «Анерлехт»
Веркаутерен в период с 2014 по 2016 года возглавлял самарские «Крылья Советов».
Спорт-Экспресс 11:43
Здоровье
К чему может привести употребление мёда, установили диетологи
Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая 10:00
Политика
Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29