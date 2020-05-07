Происшествия
BFM.ruВ Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. Он будет находиться под стражей до 6 июля, сообщает РБК. Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, участие в преступной схеме по выводу денег из России.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков "Балтика" и "Инкредбанк" (Индустриальный кредит) Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.ТАССвчера в 13:42
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Олег Власов арестован по делу о преступном сообществе и выводе средств из России
Коммерсантъвчера в 15:24
Банкира Олега Власова задержали за вывод из России 500 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 13:14
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Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
Политика
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Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Политика
В США опубликовали протоколы «российского расследования»
Комитет палаты представителей по разведке опубликовал в четверг протоколы показаний в рамках "российского расследования", которое велось в 2017-2018 годах.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Финансы
Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%
В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей.
Интерфакс 03:17
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая
В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
Общество
В Амурской области ограничения из-за коронавируса продлены до 1 июня
Благовещенск, 8 мая 2020, 09:50 — REGNUM Все ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в Приамурье продлены до 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:50
Авто
Кроссовер WEY VV7 GT Brabus стал серийным
Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили 06 мая в 22:58
Транспорт
В России представили план внедрения беспилотных автомобилей
В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги.
Lenta.ru 00:30
Авто
ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны
На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307.
Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
Общество
В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома
Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Здоровье
В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
Происшествия
COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ
В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:04
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Футбол
Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и совладелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 13:34
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57