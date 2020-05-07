Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков "Балтика" и "Инкредбанк" (Индустриальный кредит) Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.

с чего всё началось

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. Он будет находиться под стражей до 6 июля, сообщает РБК. Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, участие в преступной схеме по выводу денег из России.

Экономика Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.

Происшествия В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 449

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 2

Технологии Хакеры завели страничку на WordPress По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс. 2

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 71

Политика В США опубликовали протоколы «российского расследования» Комитет палаты представителей по разведке опубликовал в четверг протоколы показаний в рамках "российского расследования", которое велось в 2017-2018 годах. 122

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,8K

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Финансы Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14% В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей.

Общество В Амурской области ограничения из-за коронавируса продлены до 1 июня Благовещенск, 8 мая 2020, 09:50 — REGNUM Все ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в Приамурье продлены до 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Авто Кроссовер WEY VV7 GT Brabus стал серийным Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT. 1

Транспорт В России представили план внедрения беспилотных автомобилей В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги.

Авто ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307. 21

Общество В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге. 3

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,7K

Происшествия COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов. 1

Общество Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 5