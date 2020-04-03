Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
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Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
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Пользу масок при эпидемии оценили в вирусных частицах

Ученые измерили эффективность защитных медицинских масок в точных единицах.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
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В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
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Тренер Макгрегора рассказал о шансах бойца подраться с Фергюсоном

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В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус

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Путин снова обратится к гражданам России

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Курс евро опустился ниже 83 рублей

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