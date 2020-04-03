Происшествия
RT на русскомВ Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
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Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения
Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 20
Число жителей Красноярского края, у которых выявлен коронавирус, за минувшие сутки достигло 20. Накануне появилось еще 6 случаев.
Футбол
«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну
Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
Общество
Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда
Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Футбол
Павар уверен, что «Бавария» скоро выиграет Лигу чемпионов
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар уверен, что его клуб скоро выиграет Лигу чемпионов.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.
Общество
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса
Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Общество
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Гаджеты
SK Hynix начнёт производство памяти DDR5 в этом году
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Армия и оружие
Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России
Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны.
Общество
Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг
Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Наука
Пользу масок при эпидемии оценили в вирусных частицах
Ученые измерили эффективность защитных медицинских масок в точных единицах.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Общество
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
Коронавирус. Валерий Радаев прибыл в саратовскую больницу
Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского", где проконтролировал перепрофилирование стационара для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
Единоборства
Тренер Макгрегора рассказал о шансах бойца подраться с Фергюсоном
Происшествия
В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус
В Красноярском крае на федеральной трассе «Енисей» опрокинулся автобус, следовавший из Хакасии.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.