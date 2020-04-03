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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Общество Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение - перевозчикам разрешили выполнять только вывозные рейсы.

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