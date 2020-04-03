Происшествия
RT на русскомВ Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество
Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой
23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение - перевозчикам разрешили выполнять только вывозные рейсы.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
По данным турецкого минздрава, по состоянию на 3 апреля в стране с начала эпидемии зарегистрировали 20 921 случай заражения коронавирусом.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Происшествия
В Петербурге завели первое уголовное дело за фейк в соцсети о вирусе
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейк, связанный с информацией о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом
По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Общество
В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель
Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Энергетика
Путин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Авто
Tesla выпустила рекордное количество электромобилей
В Tesla подчеркнули, что рекордных показателей удалось достичь во многом благодаря запуску производства Model Y в январе.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах
С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Власти Московской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции в регионе.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Транспорт
В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования
В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Кино
Новая версия «Кэндимена» отложена из-за коронавируса
Новая версия фильма ужасов "Кэндимен" не выйдет в заявленный ранее срок.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Минкомсвязь рекомендовало интернет-компаниям ограничить качество видео
Москва, 3 апреля 2020, 23:59 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило письмо интернет-компаниям с просьбой ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента для снижения нагрузки на сети, передаёт 3 апреля «Российская газета».
Происшествия
В Приморье под автомобилем рухнул мост
В Приморье на трассе Владивосток-Находка произошло еще одно ЧП с автомобильным мостом.