Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
Читать в источнике
Комментировать151

Подробнее о событии

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Интерфакс14:38

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

РБК14:34

Суд арестовал генерала и следователя МВД по делу о злоупотреблении полномочий

ТАСС13:16

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

RT на русском14:53

Суд заключил под стражу генерала МВД Краковского по делу о коррупции

РИА Новости14:29

Суд арестовал генерала МВД Краковского за злоупотребление полномочиями

News.ru15:56

Двух генералов и следователя МВД арестовали до 1 июня по делу о злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ12:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество

Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение - перевозчикам разрешили выполнять только вывозные рейсы.
ТАСС 17:01
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Lenta.ru 15:26
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

По данным турецкого минздрава, по состоянию на 3 апреля в стране с начала эпидемии зарегистрировали 20 921 случай заражения коронавирусом.
РБК 16:41
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Происшествия

В Петербурге завели первое уголовное дело за фейк в соцсети о вирусе

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейк, связанный с информацией о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 15:39
Общество

В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Live24 04:05
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Privet-Rostov.ru 12:42
Энергетика

Путин допустил сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости 16:49
Авто

Tesla выпустила рекордное количество электромобилей

В Tesla подчеркнули, что рекордных показателей удалось достичь во многом благодаря запуску производства Model Y в январе.
Motor 04:45
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ 07:21
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах

С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Петербургский дневник 15:21
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Власти Московской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 06:00
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Происшествия

В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
РИА Новости 16:33
Транспорт

В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования

В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Тульская служба новостей 03:54
Кино

Новая версия «Кэндимена» отложена из-за коронавируса

Новая версия фильма ужасов "Кэндимен" не выйдет в заявленный ранее срок.
Kinonews.ru 16:18
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Общество

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.
Мой Брянск 10:30
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Общество

Минкомсвязь рекомендовало интернет-компаниям ограничить качество видео

Москва, 3 апреля 2020, 23:59 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило письмо интернет-компаниям с просьбой ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента для снижения нагрузки на сети, передаёт 3 апреля «Российская газета».
REGNUM 16:59
Происшествия

В Приморье под автомобилем рухнул мост

В Приморье на трассе Владивосток-Находка произошло еще одно ЧП с автомобильным мостом.
Московский Комсомолец 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное