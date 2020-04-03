Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
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Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Интерфакс14:38

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

РБК14:34

Троих генералов МВД арестовали за многомиллионную взятку

Газета.Ru15:01

В СК уточнили, какое именно ведомство возбудило дело в отношении генералов МВД

ТАСС14:55

Суд заключил под стражу генерала МВД Краковского по делу о коррупции

РИА Новости14:29

Двух генералов и следователя МВД арестовали до 1 июня по делу о злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ12:04

Задержанных ФСБ генералов юстиции отправили в СИЗО

Lenta.ru14:01
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Общество

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
Общество

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
RT на русском вчера в 17:52
Религия

Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

Вести.Ru 11:48
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости 12:46
Политика

Италию возмутила критика Минобороны РФ

Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.
News.ru 13:27
Экономика

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 31 марта в 05:02
Общество

Собянин рассказал о состоянии больного коронавирусом Проценко

Московский Комсомолец 14:41
Футбол

Игроки «Динамо» отказались от сокращения зарплат на 40%

Интересы игроков представляет Антон Шунин. После 22 туров чемпионата России «Динамо» занимает шестое место в таблице.
ODDS.ru 11:38
Общество

Особый режим в Свердловской области продлится до 20 апреля

«ФедералПресс» напоминает, что на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 39 случаев коронавируса.
ФедералПресс 09:29
Общество

В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Обозреватель Врн 12:42
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Политика

Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
1rnd.ru вчера в 10:15
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
РБК 07:57
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Здоровье

Врач из РФ назвал ситуацию с COVID-19 в Италии «легкомыслием»

Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что у нас ограничительные меры ввели «на пределе», однако россияне менее дисциплинированы, поэтому болезнь продолжает распространяться.
МедиаПоток 09:45
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС вчера в 09:34
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы

На сегодняшний день снимки беременно жены и признания в любви со страницы Дайчева исчезли.
Privet-Rostov.ru 11:52
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
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