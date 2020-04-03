Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
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Генералов раскрыл полиграф

Коммерсантъ17:43

Суд заключил под стражу генерала МВД Краковского по делу о коррупции

РИА Новости14:29

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

РБК14:34

Суд арестовал генерала МВД Краковского за злоупотребление полномочиями

News.ru15:56

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

RT на русском14:53

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Интерфакс14:38

Суд арестовал генерала и следователя МВД по делу о злоупотреблении полномочий

ТАСС13:16
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Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
Общество

Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция

2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
РБК 18:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс вчера в 06:37
Армия и оружие

В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:26
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
ТАСС 02:00
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Футбол

Александр Мостовой: «Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть»

Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть, — заявил Мостовой в эфире «Все на футбол!»
Матч ТВ 15:05
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

Мой Брянск 05:02
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Здоровье

Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса

Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты

Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
Национальная служба новостей 08:22
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Вестник Мордовии вчера в 06:23
Космос

Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы

Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Российская газета 06:36
Армия и оружие

Сирийская армия обстреляла боевиков на юге Идлиба в ответ на их огонь

По данным источника, САА обстреляла позиции террористических группировок в районах поселков Сфухин и Кафр-Увейд на юге провинции Идлиб в ответ на обстрел террористами города Саракиб.
ИА Красная Весна 14:57
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Гаджеты

Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
OAnews 12:30
Хоккей

Панарин купил 1500 масок для больницы в Нью-Йорке

Из-за вируса приостановлен текущий сезон НХЛ. На текущий момент Панарин сыграл за «Рейнджерс» в 69-и матчах, набрав 95 очков (32+63).
ODDS.ru 10:14
Происшествия

На Кубани сообщили о 17 новых заболевших коронавирусом

Возраст новых пациентов – от 14 до 77 лет Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу сообщил о 17 новых случаях заражения коронавирусом.
Кубань-Информ 12:16
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 15:37
Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

ТАСС 15:25
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Технологии

IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей

В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Игромания.ру 18:28
Здоровье

Власти США призвали американцев носить тканевые маски от вируса

Globallookpress Тканевые немедицинские маски для защиты от нового коронавируса рекомендовали носить американцам в Центре по контролю заболеваний в Нью-Йорке.
РЕН ТВ 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
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