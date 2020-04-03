Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Общество Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

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Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

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Общество Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Гаджеты Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.

Происшествия На Кубани сообщили о 17 новых заболевших коронавирусом Возраст новых пациентов – от 14 до 77 лет Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу сообщил о 17 новых случаях заражения коронавирусом.

Энергетика Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.