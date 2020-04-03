Происшествия
RT на русскомВ Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
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Общество
Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция
2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро
На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Армия и оружие
В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Здоровье
В Приморье умер первый пациент с коронавирусом
Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Футбол
Александр Мостовой: «Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть»
Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть, — заявил Мостовой в эфире «Все на футбол!»
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Здоровье
Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса
Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Общество
Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты
Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Космос
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы
Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Армия и оружие
Сирийская армия обстреляла боевиков на юге Идлиба в ответ на их огонь
По данным источника, САА обстреляла позиции террористических группировок в районах поселков Сфухин и Кафр-Увейд на юге провинции Идлиб в ответ на обстрел террористами города Саракиб.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Гаджеты
Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда
В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
Хоккей
Панарин купил 1500 масок для больницы в Нью-Йорке
Из-за вируса приостановлен текущий сезон НХЛ. На текущий момент Панарин сыграл за «Рейнджерс» в 69-и матчах, набрав 95 очков (32+63).
Происшествия
На Кубани сообщили о 17 новых заболевших коронавирусом
Возраст новых пациентов – от 14 до 77 лет Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу сообщил о 17 новых случаях заражения коронавирусом.
Энергетика
Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи
Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Технологии
IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей
В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Здоровье
Власти США призвали американцев носить тканевые маски от вируса
Globallookpress Тканевые немедицинские маски для защиты от нового коронавируса рекомендовали носить американцам в Центре по контролю заболеваний в Нью-Йорке.