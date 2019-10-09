Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве автобус врезался в газопровод

На востоке столицы автобус врезался в стену дома и повредил настенный газопровод, передает агентство "Москва". Инцидент произошел на Перовском проезде, 35.
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с чего всё началось

Сильная утечка газа произошла на востоке Москвы. Автобус влетел в Институт градостроительства

Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».
Телеканал 360°13:35

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На юго-востоке Москвы автобус повредил магистральный газопровод

РИА Новости13:51

Движение на юго-востоке Москвы восстановили после ДТП

Вечерняя Москва16:58

В Москве рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод жилого дома

РБК14:28

Автомобиль сгорел после ДТП на юго-востоке Москвы

Москва 2418:33

Движение по Перовскому проезду, ул. Душинская и ул. Подъемная восстановлено после ДТП с участием автобуса

Агентство Москва16:45

Утечка газа на Перовском проезде в Москве локализована. Видео

Телеканал 360°16:09

«Мосгаз» локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы

ТАСС15:08
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