Происшествия
Российская газетаВ Москве автобус врезался в газопровод
На востоке столицы автобус врезался в стену дома и повредил настенный газопровод, передает агентство "Москва". Инцидент произошел на Перовском проезде, 35.
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с чего всё началось
Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».Телеканал 360°13:35
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На Украине признались в уязвимости своей армии
В Киеве назвали ахиллесову пяту своей армии.
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Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
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После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
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Тест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года
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