Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».

с чего всё началось

На востоке столицы автобус врезался в стену дома и повредил настенный газопровод, передает агентство "Москва". Инцидент произошел на Перовском проезде, 35.

В Москве автобус врезался в газопровод

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