Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве автобус врезался в газопровод

На востоке столицы автобус врезался в стену дома и повредил настенный газопровод, передает агентство "Москва". Инцидент произошел на Перовском проезде, 35.
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с чего всё началось

Сильная утечка газа произошла на востоке Москвы. Автобус влетел в Институт градостроительства

Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».
Телеканал 360°13:35

Подробнее о событии

Движение по Перовскому проезду, ул. Душинская и ул. Подъемная восстановлено после ДТП с участием автобуса

Агентство Москва16:45

Движение на юго-востоке Москвы восстановили после ДТП

Вечерняя Москва16:58

В Москве рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод жилого дома

РБК14:28

На юго-востоке Москвы автобус повредил магистральный газопровод

РИА Новости13:51

Автомобиль сгорел после ДТП на юго-востоке Москвы

Москва 2418:33

Утечка газа на Перовском проезде в Москве локализована. Видео

Телеканал 360°16:09

«Мосгаз» локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы

ТАСС15:08
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Происшествия

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Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
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Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
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Начал работу форум «Тихоокеанская Россия – территория здоровья»

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Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

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Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле

Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
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