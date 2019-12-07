Происшествия
Lenta.ruВ Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК
В Москве автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает агентство «Москва». Уточняется, что люди переходили дорогу на пешеходном переходе.
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с чего всё началось
Пешеходы погибли на месте, два человека из машины пострадали. По некоторым данным, виновник аварии был пьян. Авария произошла в Локомотивном проезде.РЕН ТВ00:57
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