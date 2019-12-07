Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК

В Москве автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает агентство «Москва». Уточняется, что люди переходили дорогу на пешеходном переходе.
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с чего всё началось

Момент ДТП, где авто протаранило вестибюль МЦК и сбило трех пешеходов

Пешеходы погибли на месте, два человека из машины пострадали. По некоторым данным, виновник аварии был пьян. Авария произошла в Локомотивном проезде.
РЕН ТВ00:57

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У сбившего пешеходов у станции МЦК водителя было 12 штрафов

Москва 2405:20

Сбивший насмерть трех человек у станции МЦК «Окружная» водитель получил 12 штрафов за превышение скорости

Агентство Москва05:03

Стали известны подробности смертельной аварии на севере Москвы

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Момент аварии с тремя погибшими у станции МЦК попал на видео

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Кадры с места ДТП в Москве, где насмерть сбили трех пешеходов

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Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

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