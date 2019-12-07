Происшествия
РБКМомент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры момента аварии на севере Москвы. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). На видео показано, как машина на большой скорости въехала в вестибюль и сбила пешеходов.
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с чего всё началось
МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.РЕН ТВ00:57
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ГИБДД: Совершивший ДТП с тремя погибшими у станции МЦК «Окружная» водитель был пьян
Агентство Москва02:34
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