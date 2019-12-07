Происшествия

РБКРБКМомент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры момента аварии на севере Москвы. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). На видео показано, как машина на большой скорости въехала в вестибюль и сбила пешеходов.
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с чего всё началось

Момент ДТП, где авто протаранило вестибюль МЦК и сбило трех пешеходов

МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.
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Сбивший пешеходов возле МЦК водитель был пьян

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Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

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