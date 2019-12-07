Происшествия
Lenta.ruМомент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео
Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на пешеходов возле станции «Окружная» Московского центрального кольца. Как сообщали в МЧС, в результате ДТП погибли три человека, двое получили травмы.
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ГИБДД: Совершивший ДТП с тремя погибшими у станции МЦК «Окружная» водитель был пьян
Агентство Москва02:34
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