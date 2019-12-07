Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМомент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на пешеходов возле станции «Окружная» Московского центрального кольца. Как сообщали в МЧС, в результате ДТП погибли три человека, двое получили травмы.
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Автомобиль насмерть сбил пешеходов возле станции МЦК

Москва 2400:07

Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК

РИА Новости01:33

Момент смертельного ДТП возле станции МЦК «Окружная» попал на видео

Вечерняя Москва02:16

ГИБДД: Совершивший ДТП с тремя погибшими у станции МЦК «Окружная» водитель был пьян

Агентство Москва02:34

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Интерфакс00:55

В МЧС уточнили данные о пострадавших в ДТП на Локомотивном проезде

Известия02:33

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

ТАСС00:25
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Общество

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Политика

Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 01:12
Футбол

Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма

Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.
ProstoProSport 01:15
Политика

Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Газета.Ru вчера в 12:49
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Ведомости вчера в 04:06
Общество

Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
ТАСС 00:04
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК вчера в 15:51
Игры

В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2

На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
CyberSport.ru 05 декабря в 03:28
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Наука

Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес

Как показали результаты исследования, проведенного учеными-медиками из США, для достижения такого эффекта человеку нужно есть лишь в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов его организм должен находиться в так называемой «пищевой паузе».
Дни24 02:21
Гаджеты

«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной

По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
Ведомости 05 декабря в 16:44
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Футбол

Заводящий спартаковского стадиона прокомментировал массовые аресты

Заводящий спартаковского стадиона "Открытие Арена" Валерий Бевз (Валера Амиго) прокомментировал массовые аресты болельщиков красно-белых, которые проходили на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 02:29
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04 декабря в 04:33
Политика

Путин проведет встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с каждым из лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 05 декабря в 14:32
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру 05 декабря в 05:53
Здоровье

Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей

В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Севастополь.ру 05 декабря в 05:54
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Футбол

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
P1spb.ru вчера в 15:59
Кино

Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр

Страницы Воронежской культуры вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва 05 декабря в 17:27
Религия

В Краснодарском крае отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины

Святая Великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.
Администрация Краснодарского края 02:21
Общество

В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:42
Фигурное катание

Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Metaratings вчера в 15:09
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