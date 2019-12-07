Происшествия

ТАССТАССВ Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

В настоящее время, как отметили в ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы.
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с чего всё началось

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новостивчера в 23:42

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Количество жертв аварии на севере Москвы увеличилось до трех

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В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

РИА Новостивчера в 23:42

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