Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

с чего всё началось

В настоящее время, как отметили в ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы.

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

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