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РБК
РБК

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек. По данным источника ТАСС, в драке участвовали выходцы из Армении и Азербайджана.В источнике
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РИА Новости

«Союз азербайджанцев» заявил о нападении армян на ресторан в Москве

РИА Новости08:24
Телеканал 360°

Армяне разгромили принадлежащий азербайджанцу ресторан в Москве. Видео

Телеканал 360°07:50
Царьград

Официально о «войне азербайджанцев и армян» в Москве: В ГУ МВД рассказали о задержанных

Царьград06:15
РБК

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

РБК04:28
Мослента

Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием

Мослента03:21
Эхо Москвы

Дубнов: Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве показывают высокий уровень межнациональной ненависти

Эхо Москвы07:55
Говорит Москва

Посол Армении назвал организованной провокацией нападения азербайджанцев на армян в Москве

Говорит Москва03:58

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ruвчера в 16:13
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Минюст Украины начал продажу сертификатов для аренды камеры в СИЗО

Киев, 24 июля 2020, 13:57 — REGNUM На сайте министерства юстиции Украины появилась возможность купить подарочный сертификат, с помощью которого можно оплатить пребывание в платной камере в одном из украинских следственных изоляторов (СИЗО).
REGNUM06:57