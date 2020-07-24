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Тоганян призвал соотечественников не терять бдительность и не поддаваться на провокации. Минувшей ночью в столице произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении.

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