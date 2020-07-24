Происшествия
РИА НовостиПосол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Тоганян призвал соотечественников не терять бдительность и не поддаваться на провокации. Минувшей ночью в столице произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
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Мы призываем не терять бдительность, не поддаваться на провокации, потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана. Ее цель — разрушить тот баланс, который мы имеем в России.
— Вардан Тоганян, армянский дипломатLenta.ru 04:50
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