Более 13 тыс. человек заявили о своей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказала журналистам вице-мэр города Анастасия Ракова.

В Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса

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