Общество

ИзвестияИзвестияВ Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса

Более 13 тыс. человек заявили о своей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказала журналистам вице-мэр города Анастасия Ракова.
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Более 13 тысяч москвичей обратились на горячую линию по вопросам коронавируса

РИАМО13:31

Власти Москвы зарегистрировали больше 13 тыс. человек на самоизоляции

РБК10:03

Более 5 тыс. человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

ТАСС08:35

Более 5 тыс человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

Москва 2408:43

Более 5 тыс. человек в Москве обратились за больничными листами на горячую линию по вопросам коронавируса

Агентство Москва08:38

Более 5 тысяч человек обратилось за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

Вечерняя Москва08:36

В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса

Газета.Ru09:27
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Экономика

Михельсон купил акции НОВАТЭКа на 150 млн рублей

Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон после обвала нефтяных котировок приобрел более 160 тыс. акций компании на сумму в 150 млн рублей.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 07:53
Общество

В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

На территории России за сутки инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 11 человек. Трое из заболевших находятся в Петербурге.
Gazeta.SPb 10:52
Музыка

Песня Little Big для «Евровидения» взорвала интернет

Презентованный вчера, 12 марта, клип на песню Uno, которую российская группа исполнит на «Евровидении», стал лидером по просмотрами на YouTube, моментально оставив позади всех конкурентов.
Мегаполис онлайн 07:56
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае выявили в ноябре

55-летний мужчина из китайской провинции Хубэй, предположительно, в ноябре 2019 года стал первым человеком, заразившимся новым типом коронавируса.
Рамблер 06:42
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета 11:38
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей

Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Новая газета 11 марта в 06:16
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС 11:00
Биатлон

Мужская сборная России отстояла максимальную квоту на следующий сезон

Российские девушки в общем зачете Кубка наций стали пятыми, что позволило также добиться максимальной квоты на следующий год.
ProstoProSport 14:38
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия вчера в 15:10
Общество

На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса

Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Говорит Москва 09:51
Единоборства

Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:17
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru 14:06
Технологии

Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов

Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений.
RT на русском 16:19
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек

RT на русском 13:27
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

ТАСС Наука 05:32
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Гаджеты

В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20

12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
МонаВиста 13:30
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Политика

Украина закрыла границы из-за коронавируса

Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
News.ru 16:30
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Газета.Ru 03:19
Общество

В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

Согласно опубликованному 12 марта на сайте правительства Московской области постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, с 13 марта режим повышенной готовности вводится в Подмосковье.
Инфорос вчера в 11:36
Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском 15:22
Общество

В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:37
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения

Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
RuNews24.ru 09:51
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru 16:40
Футбол

Пять игроков «Сампдории» заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
Газета.Ru 17:06
Кино

Marvel приостановила съемки фильма о китайском супергерое

Телеканал 360° 11:08
Футбол

УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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