Общество
ИзвестияВ Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса
Более 13 тыс. человек заявили о своей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказала журналистам вице-мэр города Анастасия Ракова.
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Экономика
Михельсон купил акции НОВАТЭКа на 150 млн рублей
Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон после обвала нефтяных котировок приобрел более 160 тыс. акций компании на сумму в 150 млн рублей.
Общество
В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
На территории России за сутки инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 11 человек. Трое из заболевших находятся в Петербурге.
Музыка
Песня Little Big для «Евровидения» взорвала интернет
Презентованный вчера, 12 марта, клип на песню Uno, которую российская группа исполнит на «Евровидении», стал лидером по просмотрами на YouTube, моментально оставив позади всех конкурентов.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае выявили в ноябре
55-летний мужчина из китайской провинции Хубэй, предположительно, в ноябре 2019 года стал первым человеком, заразившимся новым типом коронавируса.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей
Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Происшествия
В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек
По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
Биатлон
Мужская сборная России отстояла максимальную квоту на следующий сезон
Российские девушки в общем зачете Кубка наций стали пятыми, что позволило также добиться максимальной квоты на следующий год.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Общество
На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса
Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Гаджеты
В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20
12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Политика
Украина закрыла границы из-за коронавируса
Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Общество
В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности
Согласно опубликованному 12 марта на сайте правительства Московской области постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, с 13 марта режим повышенной готовности вводится в Подмосковье.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Общество
В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС
12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Футбол
Пять игроков «Сампдории» заражены коронавирусом
Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
Кино
Marvel приостановила съемки фильма о китайском супергерое
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.