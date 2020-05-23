С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек. Об этом в субботу РИА Новости рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Жителей столицы индивидуально выборочно приглашают в поликлиники для сдачи крови на анализ.

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

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