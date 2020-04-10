Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве больного коронавирусом поймали за рулем

На востоке Москвы полиция остановила автомобиль, которым управлял больной COVID-19. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
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Нарушившего карантин водителя задержали в Москве

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Нарушивший карантин водитель задержан на пересечении МКАД и Щелковского шоссе в ходе рейда

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