Коронавирус
Российская газетаВ Москве больного коронавирусом поймали за рулем
На востоке Москвы полиция остановила автомобиль, которым управлял больной COVID-19. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Читать в источнике
Оценить176
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество
Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах
Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Авто
Volkswagen готовит к премьере новый Golf R
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Сыктывкар, 10 апреля 2020, 13:03 — REGNUM Освободившуюся вчера должность министра здравоохранения Коми заняла Виктория Филин.
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Армия и оружие
Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии
Политика
Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил привлечь преподавателей и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом нового типа.
Футбол
Андрей Аршавин стал доставщиком продуктов для пенсионеров Петербурга
Получить продуктовые наборы могут две категории фанатов. Это лица старше 65 лет и маломобильные группы населения.
Происшествия
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
Общество
Правительство утвердило правила возврата денег туристам
Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
Общество
Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до конца апреля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Здоровье
Игорь Бабушкин назвал условия смягчения карантинных мер
Игорь Бабушкин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в Астраханской области еще впереди, и все ограничительные меры, принятые властями на данный момент - обоснованы.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Общество
Срочно: официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
Всего по Самарской области по данным на 10 апреля арегистрировано два новых случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 20.
Общество
4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя
В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Авто
McLaren может перейти на синтетическое топливо
Компания McLaren построит тестовый спорткар для оценки синтетического топлива в качестве альтернативы бензину и электромоторам, сообщает Autocar со ссылкой на операционного директора британского автопроизводителя Йенса Лудманна.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Происшествия
Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве
Уральца привлекли к уголовной ответственности за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой.
Происшествия
Заразившая людей коронавирусом инфекционист Ставрополья вину отрицает
Бывший главный внештатный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая скрыла свою поездку в Испанию, сама заболела COVID-19 и заразила 11 человек, виновной себя «абсолютно не считает».
Шоу-бизнес