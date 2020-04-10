Коронавирус
Российская газетаВ Москве больного коронавирусом поймали за рулем
На востоке Москвы полиция остановила автомобиль, которым управлял больной COVID-19. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
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Футбол
УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020
Евро-2020 должен был состояться в 12 городах на 12 аренах. В Италии игры турнира были запланированы в Риме, а в Испании - в Бильбао.
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Космос
Новые методы поиска сделают охоту на инопланетян интереснее
Двойная проверка вкупе с работой ИИ имеет решающее значение при поиске сигналов инопланетян, считают ученые.
Энергетика
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлевают до 19 апреля
Напомним, что в Омской области режим обязательной самоизоляции был установлен с 30 марта по 12 апреля.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Футбол
Аршавин стал курьером и доставлял продукты
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Общество
На Кубани определят организации для возобновления работы
В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Единоборства
Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем
Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Общество
Москалькова: Таджикистан не принимает граждан, подлежащих выдворению
В России содержатся граждане Таджикистана, подлежащие выдворению, но республика закрыла границу и их не принимает, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Музыка
Пухляш и Александр Гудков снялись в новом клипе Cream Soda
Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции. Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно".
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом
В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Единоборства
Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Общество
В Крыму вводят штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
В Крыму начнут штрафовать автомобилистов, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.