Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве больного коронавирусом поймали за рулем

На востоке Москвы полиция остановила автомобиль, которым управлял больной COVID-19. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Читать в источнике
Комментировать206

Подробнее о событии

Авто столичного нарушителя карантина продезинфицируют

РИАМО06:46

В Москве отправили в больницу нарушившего карантин автомобилиста

РБК05:29

Нарушивший карантин водитель задержан на пересечении МКАД и Щелковского шоссе в ходе рейда

Агентство Москва04:33

В Москве впервые остановили водителя, нарушившего карантин по COVID-19

РИА Новости04:56

Первый нарушивший карантин водитель был остановлен в Москве

Вечерняя Москва04:47

В Москве первого водителя остановили за нарушение обязательного домашнего карантина

ТАСС04:41

Нарушившего карантин водителя задержали в Москве

Москва 2405:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Футбол

УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020

Евро-2020 должен был состояться в 12 городах на 12 аренах. В Италии игры турнира были запланированы в Риме, а в Испании - в Бильбао.
Vprognoze.ru вчера в 05:51
Общество

Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
Космос

Новые методы поиска сделают охоту на инопланетян интереснее

Двойная проверка вкупе с работой ИИ имеет решающее значение при поиске сигналов инопланетян, считают ученые.
Популярная механика вчера в 09:11
Энергетика

Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
РИА Новости 01:24
Общество

В Омской области режим самоизоляции продлевают до 19 апреля

Напомним, что в Омской области режим обязательной самоизоляции был установлен с 30 марта по 12 апреля.
БК55 07:08
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Футбол

Аршавин стал курьером и доставлял продукты

Евро-футбол.ру 07:34
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv 01:37
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс

RuNews24.ru вчера в 19:14
Общество

На Кубани определят организации для возобновления работы

В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Деловая газета. Юг 07:15
Единоборства

Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем

Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).
Спорт-Экспресс вчера в 16:38
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС вчера в 09:16
Общество

Москалькова: Таджикистан не принимает граждан, подлежащих выдворению

В России содержатся граждане Таджикистана, подлежащие выдворению, но республика закрыла границу и их не принимает, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
РИА Новости 06:55
Музыка

Пухляш и Александр Гудков снялись в новом клипе Cream Soda

Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции. Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно".
Piter.tv 07:29
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM 08 апреля в 05:56
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Единоборства

Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249.
Metaratings 02:30
Политика

Россия поставит в одну из африканских стран штурмовые лодки БК-10

РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Общество

В Крыму вводят штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

В Крыму начнут штрафовать автомобилистов, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
ТК Звезда 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное