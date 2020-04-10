Коронавирус
Российская газетаВ Москве больного коронавирусом поймали за рулем
На востоке Москвы полиция остановила автомобиль, которым управлял больной COVID-19. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
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Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Шоу-бизнес
«Ушлая интриганка»: Степан Джигарханян уличил Виталину Цымбалюк во лжи
В социальных сетях скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала инициатором конфликта, заявив, что сын режиссера всю жизнь живет на деньги своего звездного отца.
Общество
В трёх регионах России ограничили продажу пива
Как сообщает «Коммерсантъ», временный запрет на продажу пива введён в Крыму, а также в Оренбургской и Липецкой областях.
Общество
Владимир Путин провел совещание с главами регионов
Более 33 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета на организацию дополнительных коек для больных коронавирусом.
Общество
В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом
В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Гаджеты
Samsung представил два мощных бюджетных смартфона. Цены
Общество
Куйвашев рассказал, кто и как будет штрафовать свердловчан за нарушение самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно расписал процедуру наказания для свердловчан, нарушающих режим самоизоляции по коронавирусу COVID-19 без уважительных причин.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
В России за сутки зафиксированы 1786 новых случаев коронавируса
Напомним, что за предыдущие сутки в России зарегистрировали 1 459 новых случаев заражения коронавирусом.
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Происшествия
В Перми приземлился подавший сигнал тревоги самолет из Москвы
Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Пермь благополучно приземлился в аэропорту Большое Савино, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину
Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
Здоровье
В Ивановской области усилили ограничения из-за коронавируса
Иваново, 10 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля.
Здоровье
Аппараты ИВЛ могут быть опасны для больных коронавирусом
Медики всех стран мира начали говорить о том, что аппараты искусственной вентиляции легких лучше не использовать для лечения людей с коронавирусом.
Здоровье
Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет
Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
Здоровье
Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»
Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Происшествия
В Москве оштрафовали пять нарушителей самоизоляции
Столичные суды оштрафовали еще пять человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа
Ситуация вокруг эпично затянувшегося и обрастающего тысячами волнующих деталей развода актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд не прекращает ими обрастать - Эмбер грозит теперь тюремный срок.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Общество
Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса
Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции
Третьего апреля губернатор Омской области Александр Бурков с учетом позиций медиков и эпидемиологов решил продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона с 5 апреля до 12 апреля включительно.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.