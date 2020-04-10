Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве больного коронавирусом поймали за рулем

На востоке Москвы полиция остановила автомобиль, которым управлял больной COVID-19. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Читать в источнике
Комментировать245

Подробнее о событии

Второго за день нарушившего домашний карантин водителя поймали в Москве

Lenta.ru09:13

Нарушивший карантин водитель задержан на пересечении МКАД и Щелковского шоссе в ходе рейда

Агентство Москва04:33

Нарушившего карантин водителя задержали в Москве

Москва 2405:07

В Москве впервые остановили водителя, нарушившего карантин по COVID-19

РИА Новости04:56

Первый нарушивший карантин водитель был остановлен в Москве

Вечерняя Москва04:47

В Москве первого водителя остановили за нарушение обязательного домашнего карантина

ТАСС04:41

Авто столичного нарушителя карантина продезинфицируют

РИАМО06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости 10:47
Шоу-бизнес

«Ушлая интриганка»: Степан Джигарханян уличил Виталину Цымбалюк во лжи

В социальных сетях скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала инициатором конфликта, заявив, что сын режиссера всю жизнь живет на деньги своего звездного отца.
Popcornnews.ru 07:07
Общество

В трёх регионах России ограничили продажу пива

Как сообщает «Коммерсантъ», временный запрет на продажу пива введён в Крыму, а также в Оренбургской и Липецкой областях.
Мой Брянск 04:36
Общество

Владимир Путин провел совещание с главами регионов

Более 33 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета на организацию дополнительных коек для больных коронавирусом.
ГТРК Ярославия 08 апреля в 15:34
Общество

В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом

В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:40
Гаджеты

Samsung представил два мощных бюджетных смартфона. Цены

Российская газета 05:43
Общество

Куйвашев рассказал, кто и как будет штрафовать свердловчан за нарушение самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно расписал процедуру наказания для свердловчан, нарушающих режим самоизоляции по коронавирусу COVID-19 без уважительных причин.
Европейско-Азиатские новости 10:46
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество

В России за сутки зафиксированы 1786 новых случаев коронавируса

Напомним, что за предыдущие сутки в России зарегистрировали 1 459 новых случаев заражения коронавирусом.
ЯмалPRO 03:45
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Pro Город Самара 07:19
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Происшествия

В Перми приземлился подавший сигнал тревоги самолет из Москвы

Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Пермь благополучно приземлился в аэропорту Большое Савино, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 09:46
Политика

ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину

Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
REGNUM 04:37
Здоровье

В Ивановской области усилили ограничения из-за коронавируса

Иваново, 10 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля.
REGNUM 10:36
Здоровье

Аппараты ИВЛ могут быть опасны для больных коронавирусом

Медики всех стран мира начали говорить о том, что аппараты искусственной вентиляции легких лучше не использовать для лечения людей с коронавирусом.
Evo-rus.com 01:35
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10:50
Здоровье

Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет

Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
КП - Сыктывкар 08:43
Здоровье

Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 16:58
Происшествия

В Москве оштрафовали пять нарушителей самоизоляции

Столичные суды оштрафовали еще пять человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 11:01
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Шоу-бизнес

Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа

Ситуация вокруг эпично затянувшегося и обрастающего тысячами волнующих деталей развода актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд не прекращает ими обрастать - Эмбер грозит теперь тюремный срок.
Российская газета 06:38
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Общество

Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса

Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Общество

В Омской области продлили режим самоизоляции

Третьего апреля губернатор Омской области Александр Бурков с учетом позиций медиков и эпидемиологов решил продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона с 5 апреля до 12 апреля включительно.
РИА Новости 08:56
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное