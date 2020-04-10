На востоке Москвы полиция остановила автомобиль, которым управлял больной COVID-19. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Шоу-бизнес «Ушлая интриганка»: Степан Джигарханян уличил Виталину Цымбалюк во лжи В социальных сетях скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала инициатором конфликта, заявив, что сын режиссера всю жизнь живет на деньги своего звездного отца.

Общество В трёх регионах России ограничили продажу пива Как сообщает «Коммерсантъ», временный запрет на продажу пива введён в Крыму, а также в Оренбургской и Липецкой областях.

Общество Владимир Путин провел совещание с главами регионов Более 33 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета на организацию дополнительных коек для больных коронавирусом.

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Общество В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.

Политика ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.

Здоровье В Ивановской области усилили ограничения из-за коронавируса Иваново, 10 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля.

Здоровье Аппараты ИВЛ могут быть опасны для больных коронавирусом Медики всех стран мира начали говорить о том, что аппараты искусственной вентиляции легких лучше не использовать для лечения людей с коронавирусом.

Здоровье Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус» Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Шоу-бизнес Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа Ситуация вокруг эпично затянувшегося и обрастающего тысячами волнующих деталей развода актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд не прекращает ими обрастать - Эмбер грозит теперь тюремный срок.

Политика Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.