"Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", - рассказал Хрипун. Он отметил, что в столице ежедневно выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус.

В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%

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