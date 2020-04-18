Коронавирус
Газета.RuВ Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
"Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", - рассказал Хрипун. Он отметил, что в столице ежедневно выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус.
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До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно
Комсомольская правдавчера в 15:34
Большинство выявленных в Москве носителей коронавируса не имеют симптомов
Вечерняя Москвавчера в 15:28
Доля бессимптомных случаев COVID-19 в столице выросла примерно до 60% – Хрипун
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
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