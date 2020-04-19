Коронавирус
РИА НовостиВ Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Здоровье
Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей
Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру вчера в 00:34
Политика
Китай представил первый самолет MA700
Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
NewInform вчера в 06:14
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News 16 апреля в 15:24
Общество
Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс
Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.
RT на русском 02:26
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Религия
Путин поздравил христиан с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
Общество
Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса
15 апреля академик РАН Александр Чучалин заявил, что Россия находится во второй, более активной волне распространения коронавируса.
Lenta.ru 00:56
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Общество
Скончался заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы
Вечерняя Москва вчера в 08:48
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
ТАСС вчера в 00:34
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16