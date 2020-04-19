Коронавирус
РИА НовостиВ Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Путешествия
Названы сроки открытия туристического сезона в Турции
В Турции надеются, что в конце мая можно будет открыть территории для внутреннего туризма.
ToDay News Ufa вчера в 12:11
Общество
Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию
Вывозные рейсы из турецкой Анталии в Екатеринбург и Казань предварительно запланированы на 21 апреля, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи.
РИА Новости 00:43
Общество
В Липецкой области начал действовать пропускной режим
В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 17 апреля в 07:22
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Футбол
Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии
Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" в качестве аренды. Контракт россиянина принадлежит "Зениту".
Vprognoze.ru вчера в 17:13
Происшествия
Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин
Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
ТАСС 03:26
Происшествия
Появилась информация о первой смерти от коронавируса в Красноярске
В Красноярске первый пациент, который был в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, скончался после инфицирования коронавирусом.
НГС24 вчера в 22:20
Религия
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Rambler News Service вчера в 13:17
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Пассажиров из Таиланда поместили в обсерватор под Екатеринбургом
Всего в прибывшем в Кольцово самолёте было 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, застрявших в Таиланде из-за закрытия авиасообщения.
Телеканал ОТВ 03:31
Общество
Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией
Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
RT на русском 03:58
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Экономика
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Энергетика
Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%
«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 16 апреля в 13:42
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:35
Армия и оружие
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания
Новая МБР выйдет к концу 2020 года и, по прогнозам американских экспертов, заменит МБР Minuteman III.
Политика Сегодня вчера в 10:23
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
Невские Новости 00:15
Здоровье
Врачи вылечили 80-летнего жителя Сахалина от коронавируса
В Сахалинской области от коронавируса вылечился 80-летний пациент. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили региональные власти.
Известия 03:05