Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается

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