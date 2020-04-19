Коронавирус
РИА НовостиВ Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:45, Ашберн
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
Общество
В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:55
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей.
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Общество
В Ярославской области еще у 12 человек зафиксирован коронавирус
Всего же в России число заболевших увеличилось на 6060 человек. Всего в Ярославской области 117 человек с коронавирусом.
Городские новости (г. Ярославль) 04:11
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих
Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих Лиза и Гарри принесли в дом Примадонны благую весть.
Экспресс газета 04:17
Общество
В правительстве утвердили максимальные выплаты безработным
Если ни одна из предложенных вакансий не подойдет, то заявителя признают безработным.
Тульская служба новостей 17 апреля в 09:10
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине следующей недели температура воздуха может повыситься до + 13 ° С. Об этом информирует ТАСС.
RT на русском 00:14
Общество
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Общество
В Воронежской области коронавирусом заболели еще 26 человек
19 апреля областные власти сообщили о 26 новых зараженных коронавирусом в нашем регионе. Это воронежцы в возрасте от 8 до 93 лет.
КП - Воронеж 04:29
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:53
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Происшествия
В Кузбассе выявили еще шесть случаев коронавирусной инфекции
Инфекционные стационары области пополнили шесть пациентов, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» Об этом сообщает оперативный штаб области.
Кузбасс 00:17
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
Общество
В Тульской области выявлено еще 58 заболевших коронавирусной инфекцией
По информации оперативного регионального штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
MySLO.ru 04:39
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Интерфакс вчера в 18:02
Общество
Коронавирус поражает в Мордовии целые семьи
В настоящее время фиксируется уже много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек.
Вечерний Саранск вчера в 05:41