Недвижимость
РИА НовостиВ Москве число ипотечных сделок в апреле упало более чем в 3 раза
Зарегистрированное управлением Росреестра по Москве в апреле количество ипотечных сделок составило 2,624 тысячи, снизившись на 75% по отношению к марту и на 69% - к апрелю 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
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Комментарии
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Зеленский: «Мы не стреляем по украинцам в Донбассе»
Зеленский заявил, что его обещание «просто прекратить стрелять» не означает, что ВСУ не будут вести огонь в ответ на обстрелы.
REGNUM 04:36
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings вчера в 16:04
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Общество
Голикова допустила переход 17 регионов на первый и следующие этапы снятия ограничений
17 российских регионов могут перейти на первый и последующие этапы снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа.
Известия 04:26
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
Общество
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими на похоронах
РЕН ТВ вчера в 12:58
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Политика
Глава Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США
Аббас назвал Израиль «оккупационной силой на оккупированной территории Палестины».
Говорит Москва вчера в 16:23
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Политика
Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском вчера в 12:47
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru вчера в 06:07
Политика
Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным
Президент Украины Владимир Заленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04:17
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Происшествия
За сутки в Алтайском крае 40 человек заболели коронавирусом
По информации оперштаба на среду, 20 мая, за сутки в Алтайском крае еще у 40 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:34
Финансы
Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов
Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Хоккей
Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.
News.ru 04:15
Политика
На Украине открыли производство по материалам о Байдене и Порошенко
Офис генпрокурора Украины открыл производство по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача.
Интерфакс 04:12
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек
RT на русском 02:43
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 17 новых моделей до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Технологии
Facebook запустил сервис Shops для продажи товаров
Sostav.ru вчера в 23:10