Недвижимость
РИА НовостиВ Москве число ипотечных сделок в апреле упало более чем в 3 раза
Зарегистрированное управлением Росреестра по Москве в апреле количество ипотечных сделок составило 2,624 тысячи, снизившись на 75% по отношению к марту и на 69% - к апрелю 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
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Политика
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В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
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Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
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Киев, 19 мая 2020, 11:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию, посвящённую результатам первого года его президентства.
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Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
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ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства
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За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом
В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.
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Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.
РИА Новости 03:53
Технологии
Разработка новой спутниковой группировки «Гонец» началась в России
Разработка включает в себя гораздо большее количество спутников, поэтому всю группировку выведут на орбиту, учитывая при этом возможность в дальнейшем ее планово пополнять, говорится на сайте Роскосмоса, куда входит проект «Гонец».
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Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
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Коммерсантъ 03:15
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Зеленский рассказал о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами с РФ
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Стрелков заявил о продаже медали за присоединение Крыма
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Общество
В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими
Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
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Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
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Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16