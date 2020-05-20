Недвижимость
РИА НовостиВ Москве число ипотечных сделок в апреле упало более чем в 3 раза
Зарегистрированное управлением Росреестра по Москве в апреле количество ипотечных сделок составило 2,624 тысячи, снизившись на 75% по отношению к марту и на 69% - к апрелю 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес
Самойлова требует у Джигана 50% доходов
«Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса (настоящее имя рэпера) на содержание детей составили максимальные 50%» – об этом сообщил 20 мая представитель Головинского суда.
КМВ Новости 12:19
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле
Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле.
News.ru 07:00
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Политика
YouTube заблокировал аккаунты трёх русскоязычных СМИ
Видеохостинг YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front.
RT на русском 11:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома
Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру вчера в 02:00
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Политика
Палестина разрывает все соглашения с США и Израилем
Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, заявил президент страны Махмуд Аббас.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Военный совершил самоубийство в Ленобласти
В Ленобласти российский военнослужащий, предположительно, совершил самоубийство.
Газета.Ru 12:16
Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
Здоровье
В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР.
Live24 12:21
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Политика
Путин поручил следить за эпидситуацией в Дагестане
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.
RT на русском 11:54
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Кино
Холли Берри сыграет в космическом фильме-катастрофе
Inc-news.ru 05:07
Общество
Умер единственный сын Светланы Моргуновой
Накануне скончался сын знаменитого диктора 52-летний Максим Моргунов.
StarHit.ru 10:03
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Энергетика
Нефть снова опустилась к $35 за баррель
Лондон, 20 мая 2020, 19:17 — REGNUM Нефть Brent снова опустилась к отметке $35 после кратковременного подъема выше отметки $36 за баррель в середине сессии 20 мая на Лондонской бирже.
REGNUM 12:17
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском вчера в 04:00
Политика
Путин поручил проработать поставки рыбы по Северному морскому пути
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок дальневосточной рыбной продукции в европейскую часть России.
Gazeta.SPb 11:27
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23