Зарегистрированное управлением Росреестра по Москве в апреле количество ипотечных сделок составило 2,624 тысячи, снизившись на 75% по отношению к марту и на 69% - к апрелю 2019 года, говорится в сообщении ведомства.

В Москве число ипотечных сделок в апреле упало более чем в 3 раза

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