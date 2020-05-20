Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве число ипотечных сделок в апреле упало более чем в 3 раза

Зарегистрированное управлением Росреестра по Москве в апреле количество ипотечных сделок составило 2,624 тысячи, снизившись на 75% по отношению к марту и на 69% - к апрелю 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
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В Москве в апреле почти на 70% снизилось число ипотечных сделок

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Количество ипотечных сделок в Москве в апреле упало в 4 раза

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