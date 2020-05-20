Недвижимость
РИА НовостиВ Москве число ипотечных сделок в апреле упало более чем в 3 раза
Зарегистрированное управлением Росреестра по Москве в апреле количество ипотечных сделок составило 2,624 тысячи, снизившись на 75% по отношению к марту и на 69% - к апрелю 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Зеленский рассказал о важности прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Вестник Кавказа 05:51
Общество
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Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
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Павел Деревянко рассказал Дудю, как плакал на мультфильмах Pixar
Героем выпуска стал актер Павел Деревянко, известный по фильму «Брестская крепость» и сериалу «Домашний арест».
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В настоящее время статья, о которой идет речь в заявлении «Роснефти», опубликована на сайте РБК с заголовком «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП».
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Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews вчера в 13:43
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Муж Гагариной оставил таинственное послание после новостей о разводе
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Народные новости 02:46
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
Экономика
«Детский мир» в апреле снизил выручку на 20%
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Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
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Происшествия
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Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
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Экономика
В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Ugpressa.ru 02:23
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Умные очки Apple Glass презентуют уже в 2020 году
В продажу Apple собирается выпустить очки в конце 2021 года или в начале 2022 года.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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