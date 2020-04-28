За прошедшие сутки после окончания курса лечения от коронавируса выздоровели 606 человек, что почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за предыдущие дни. В общей сложности число людей, которые вылечились от коронавируса, выросло до 4130

Донорами стали уже 130 человек. Всего на горячую линию поступило 2,5 тысячи звонков.

В Москве число излечившихся от коронавируса превысило 4 тысячи

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