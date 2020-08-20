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РИАМО
РИАМО

В Москве число новых случаев коронавируса сократилось еще на 5%

За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, за последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий, сообщает оперативный штаб столицы. Среднесуточный темп прироста случаев коронавируса за последнюю неделю в столице составляет 0,27%.В источнике
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РИАМО

Число новых случаев Covid‑19 в столице остается на низком уровне

РИАМО04:02
Интерфакс - Россия

Заболеваемость COVID-19 в Москве упала в 2 раза в сравнении с июнем

Интерфакс - Россия19 августа в 04:14
Москва 24

Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Москва 2404:21
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Количество новых случаев коронавируса в столице держится на низком уровне

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 06:50
Российская газета

В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 3,5% в неделю

Российская газетавчера в 03:51
Агентство Москва

Москва находится во втором десятке регионов РФ по числу новых случаев COVID-19

Агентство Москва03:57
Росбалт

Еще 691 человек заразился СOVID-19 в Москве

Росбалт19 августа в 03:33

Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»
Известия00:34
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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В МВД рассказали о результатах анализов Навального

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат".
РИА Новостивчера в 09:28
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Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

Основная соперница Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью польскому каналу «Белсат», сообщив, что если будет решено провести новое голосование, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства она уже не станет.
Наша версия02:45
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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