В Москве число новых случаев коронавируса сократилось еще на 5%

За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, за последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий, сообщает оперативный штаб столицы. Среднесуточный темп прироста случаев коронавируса за последнюю неделю в столице составляет 0,27%.