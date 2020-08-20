В Москве число новых случаев коронавируса сократилось еще на 5%
Смотрите также
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Навальный доставлен в клинику в Берлине. Его состояние стабильное
Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
В МВД рассказали о результатах анализов Навального
В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
СССР расплачивался по ленд-лизу с США золотом и ресурсами
На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки
Лукашенко заявил об очевидной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии
Перечислены продукты для полноценного завтрака
В США самый мощный корабль ВМФ России назвали самым мощным в мире
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, за последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий, сообщает оперативный штаб столицы. Среднесуточный темп прироста случаев коронавируса за последнюю неделю в столице составляет 0,27%.В источнике
Подробнее о событии
Заболеваемость COVID-19 в Москве упала в 2 раза в сравнении с июнем
Интерфакс - Россия19 августа в 04:14
Количество новых случаев коронавируса в столице держится на низком уровне
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 06:50