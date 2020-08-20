В Москве число новых случаев коронавируса сократилось еще на 5%
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За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, за последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий, сообщает оперативный штаб столицы. Среднесуточный темп прироста случаев коронавируса за последнюю неделю в столице составляет 0,27%.В источнике
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Количество новых случаев коронавируса в столице держится на низком уровне
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