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РИАМО
РИАМО

В Москве число новых случаев коронавируса сократилось еще на 5%

За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, за последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий, сообщает оперативный штаб столицы. Среднесуточный темп прироста случаев коронавируса за последнюю неделю в столице составляет 0,27%.В источнике
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РИАМО

Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 3,5% еженедельно

РИАМОвчера в 03:50
Москва 24

Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Москва 24вчера в 04:04
Российская газета

В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 3,5% в неделю

Российская газетавчера в 03:51
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Количество новых случаев коронавируса в столице держится на низком уровне

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 06:50
Агентство Москва

Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Агентство Москвавчера в 03:41
Моя Москва.онлайн

В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19

Моя Москва.онлайн20 августа в 05:07
REGNUM

В Москве выявили ещё 691 случай заражения коронавирусом

REGNUM19 августа в 03:45

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
РИА Новостивчера в 03:00
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Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».
Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице
Росбалтвчера в 09:31
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Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток активистку Татьяну Мороз за выступление в поддержку Навального

Еще одну участницу одиночного пикета задержали у здания ФСБ, На Красной площади - актрис Ирину Вилкову и Яну Троянову, которые по очереди стояли с плакатом в поддержку политика.
Эхо Москвы21:05

Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъвчера в 10:44
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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Новый участок с термобарокамерой готовят к открытию в компании ИСС

В компании подчеркивают, что с вводом в эксплуатацию создаваемого участка, будет оптимизирован производственный процесс, а также участок позволит проводить наземно-экспериментальную отработку собственной продукции.
ИА Красная Весна20 августа в 16:04