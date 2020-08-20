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РИАМО
РИАМО

В Москве число новых случаев коронавируса сократилось еще на 5%

За последние сутки в столице выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, за последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий, сообщает оперативный штаб столицы. Среднесуточный темп прироста случаев коронавируса за последнюю неделю в столице составляет 0,27%.В источнике
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Сиб.фм

В Москве скончались ещё 10 пациентов с коронавирусом: сообщение оперативного штаба

Сиб.фм21:12
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Количество новых случаев коронавируса в столице держится на низком уровне

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 06:50
Росбалт

Менее 690 новых случаев COVID-19 подтвердили в Москве

Росбалт20 августа в 03:42
Российская газета

В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 3,5% в неделю

Российская газетавчера в 03:51
РИАМО

Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 3,5% еженедельно

РИАМОвчера в 03:50
Агентство Москва

Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Агентство Москвавчера в 03:41
Москва 24

Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Москва 24вчера в 04:04

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Деловчера в 08:46
61

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
61

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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