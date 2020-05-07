Коронавирус
ТАССВ Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали
Число выписанных пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, превысило в Москве за сутки число госпитализаций людей с этим диагнозом. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
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Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 04:20
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В выставочных центрах, автосалоне и ледовом дворце Москвы откроют коронавирусные госпитали
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