Коронавирус
ИзвестияВ Москве число зараженных коронавирусом достигло 68 тыс
В Москве за сутки зафиксировано 5948 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в столичном оперативном штабе. Отмечается, что в общей сложности в столице зарегистрировано 68 606 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 68 тыс. человек
Будущее России. Национальные проекты03:47
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Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
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RT на русском 05:38
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Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
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Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом
Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
Экономика
Первую заявку на экспортный кешбек одобрили в Москве
В Москве была одобрена первая заявка на предоставление гранта в размере 10 процентов от экспортной выручки.
Вечерняя Москва 02:39
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Политика
Песков сообщил о корректировках в нацпроектах из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что национальные проекты не будут сниматься с повестки дня.
NewInform 07:07
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 01 мая в 04:42
Политика
Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Шоу-бизнес
Собчак жестко высмеяла прямые эфиры звезд в Instagram
Телеведущая рекомендовала звездам вместо прямых эфиров выкладывать готовые видео, смонтированные при помощи редактора.
ФАН 05:31
Армия и оружие
Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии
Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 01 мая в 05:38
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
Общество
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры
Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России
Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
ToDay News Ufa 05:05
Общество
В Калужской области подтверждено 1217 случаев заражения коронавирусом
В Калужской области по состоянию на 12:00 3 мая всего зафиксировано 1217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперштаба региона.
REGNUM 05:34
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
BFM.ru вчера в 18:31