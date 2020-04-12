Коронавирус

РИАМОРИАМОВ Москве число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс человек

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом общее число заразившихся достигло 10 158, сообщает московский оперативный штаб. С начала распространения инфекции в столице вылечили 687 пациентов с коронавирусом.
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В России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тысячи человек

РЕН ТВ11 апреля в 05:38

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс человек

РИАМОвчера в 03:32

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 15,7 тыс

ТАССвчера в 03:31

В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 20 тыс

Московский Комсомолец11 апреля в 20:01

Число новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 2500

Аргументы недели04:37

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. человек

Известия11 апреля в 05:18

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 8,8 тыс

Будущее России. Национальные проекты11 апреля в 04:30
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Общество

Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
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Общество

Стокгольмский арбитраж обязал Украину оплатить расходы ВЭБ

Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору вокруг Проминвестбанка и обязал Украину оплатить расходы ВЭБ.РФ.
ФАН 08:26
Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
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Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
52
Общество

Представитель ВОЗ: Ношение масок станет нормой

К понедельнику число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,85 млн человек, 114 тысяч скончались.
62инфо 08:36
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
701
Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

РБК 07:10
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Энергетика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Армия и оружие

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Российская газета 04:16
2
Общество

Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом

Ранее Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 или продолжится рост числа заражённых.
RT на русском 07:37
454
Общество

Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
4K
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
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Хоккей

Агент Бурдасова: «Вероятность отъезда в НХЛ — „50 на 50“»

Агент нападающего СКА Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал о будущем своего клиента.
Спорт-Экспресс 08:17
Кино

Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»

Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
2
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
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Футбол

Дрогба предоставил госпиталь своего фонда для диагностики коронавируса

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба предоставил госпиталь своего фонда для диагностики коронавируса в Кот-д'Ивуаре, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 08:59
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
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Наука

Коронавирус бьет по легким сильнее, чем атипичная пневмония

Новый коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, поражает легкие значительно сильнее, чем вирус, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.
Planet Today 04:18
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Космос

В небе над Благовещенском столкнулись звезды

Российская газета 03:14
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
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Здоровье

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Башкирии

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Башкирии высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Ситуация в республике непростая.
ToDay News Ufa 05:03
13
Общество

Сбербанк сообщил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк предупредил россиян о новых схемах мошенничества на фоне пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 04:20
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Общество

Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся

Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения.
Хорошие новости вчера в 15:53
182
Здоровье

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №31

Городскую клиническую больницу (ГКБ) №31 перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Агентство Москва 03:43
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