В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом общее число заразившихся достигло 10 158, сообщает московский оперативный штаб. С начала распространения инфекции в столице вылечили 687 пациентов с коронавирусом.

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс человек

Общество Стокгольмский арбитраж обязал Украину оплатить расходы ВЭБ Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору вокруг Проминвестбанка и обязал Украину оплатить расходы ВЭБ.РФ.

Здоровье Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19. 99

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 932

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,5K

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 12

Общество Представитель ВОЗ: Ношение масок станет нормой К понедельнику число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,85 млн человек, 114 тысяч скончались.

Энергетика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 12

Общество Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом Ранее Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 или продолжится рост числа заражённых. 454

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 677

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Футбол Дрогба предоставил госпиталь своего фонда для диагностики коронавируса Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба предоставил госпиталь своего фонда для диагностики коронавируса в Кот-д'Ивуаре, сообщает L'Equipe.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 108

Наука Коронавирус бьет по легким сильнее, чем атипичная пневмония Новый коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, поражает легкие значительно сильнее, чем вирус, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году. 5

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Здоровье Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Башкирии Как сообщает ToDay News Ufa, глава Башкирии высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Ситуация в республике непростая. 13

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 823