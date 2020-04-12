Коронавирус
РИАМОВ Москве число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс человек
В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом общее число заразившихся достигло 10 158, сообщает московский оперативный штаб. С начала распространения инфекции в столице вылечили 687 пациентов с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 8,8 тыс
Будущее России. Национальные проекты11 апреля в 04:30
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Футбол
Фарфан объяснил свой комментарий о снижении зарплат в «Локомотиве»
Игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свое высказывание о снижении заработной платы игрокам клуба.
Vprognoze.ru вчера в 03:01
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня вчера в 04:35
Гаджеты
Bloomberg: новый iPhone будет похож на последние iPad
Преемники iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат плоские края из нержавеющей стали вместо нынешнего изогнутого дизайна, сообщают источники Bloomberg, знакомые с планами компании.
News.ru 05:50
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Экономика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель.
Известия 04:46
Общество
Российские авиакомпании предложили властям легализовать ваучеры
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила властям легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
РИА Новости 02:22
Общество
В Италии за сутки число умерших стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Кино
Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»
Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
Общество
Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
ТАСС 05:13
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости
Российские издатели и писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:54
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
Здоровье
Механизм дополнительных выплат медикам разработали в Ставропольском крае
"Разработаны механизмы для дополнительных выплат медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:09
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Игры
Capcom похвасталась коммерческим успехом Resident Evil 3 Remake
Японская Capcom в очередном финансовом отчете похвасталась, что отгрузки и цифровые продажи Resident Evil 3 Remake на консолях и ПК превысили 2 млн копий за первые пять дней.
Российская газета 06:04
Политика
Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине
Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН 03:24