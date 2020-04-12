В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом общее число заразившихся достигло 10 158, сообщает московский оперативный штаб. С начала распространения инфекции в столице вылечили 687 пациентов с коронавирусом.

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс человек

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