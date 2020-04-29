Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Зарплата студентов, помогающих пациентам с COVID-19, составит не меньше 100 тысяч рублей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:22

Столичные студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за борьбу с COVID-19

Вечерняя Москва06:25

Московским студентам-медикам пообещали 100 тыс. руб. за помощь пациентам c COVID-19

Интерфакс06:18

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

РИА Новости06:10

Студенты, привлеченные к борьбе с коронавирусом в Москве, будут получать 100 тыс. рублей

ТАСС06:10

Штаб: Студенты-медики будут получать более 100 тыс. руб. за работу в коронавирусных больницах Москвы

Агентство Москва06:07

Московские коронавирусные больницы принимают на работу студентов медицинских вузов

Москва 2405:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
1K
Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
154
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
25
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
87
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
921
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 12:55
31
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,4K
Авто

Эксперт назвал лучшие бюджетные кроссоверы

По словам Васильева, среди компактных кроссоверов стоит также обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на нашем рынке полноприводной версии, стоимость которой начинается от 1,5 миллиона рублей.
ПРАЙМ 19:05
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
22
Происшествия

Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку

Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
2
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
7
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
94
Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
5
Космос

В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции

В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий вчера в 12:31
22
Культура

Что ждать от фестиваля документального кино стран СНГ?

V фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» начинает отбор заявок.
Аргументы и Факты 20:31
Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
70
Авто

Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет

Новый Porsche 911 поколения 992 вступает в свой второй модельный год в США с несколькими новыми функциями и поразительным новым цветом кузова Python Green.
SpeedMe 27 апреля в 23:53
2
Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru 14:23
313
Политика

Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов

Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 19:19
Общество

Новое назначение в мэрии Якутска

SakhaLife.ru 20:10
Наука

Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
9
Политика

Песков: ни в одном регионе России не произошло катастрофы, как в США

Ни в одном регионе России не произошло гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 19:33
45
Армия и оружие

The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой

Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия вчера в 11:58
2
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
1,1K
Экономика

В Забайкалье для предпринимателей снизили налоги

Если налоговую базу составляют доходы, уменьшенные на величину расходов, размер ставки снизится с 15 до 5 процентов.
Байкал-Daily 08:00
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 16:37
Технологии

Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян

Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.
Astera 17:34
9
Общество

В России увеличилось число зараженных коронавирусом военных

В России сегодня увеличилось до 1 044 число заболевших коронавирусом среди военнослужащих ВС РФ.
Утро.ru 14:14
9
Общество

Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
165
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
792
Как работают Яндекс.Новости?
Главное