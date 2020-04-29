Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

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