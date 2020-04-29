Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

РИА Новости06:10

Столичные студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за борьбу с COVID-19

Вечерняя Москва06:25

Московским студентам-медикам пообещали 100 тыс. руб. за помощь пациентам c COVID-19

Интерфакс06:18

Зарплата студентов, помогающих пациентам с COVID-19, составит не меньше 100 тысяч рублей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:22

Студенты, привлеченные к борьбе с коронавирусом в Москве, будут получать 100 тыс. рублей

ТАСС06:10

Штаб: Студенты-медики будут получать более 100 тыс. руб. за работу в коронавирусных больницах Москвы

Агентство Москва06:07

Московские коронавирусные больницы принимают на работу студентов медицинских вузов

Москва 2405:58
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Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Общество

Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса

29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
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Общество

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Национальная служба новостей 06:16
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета 19:57
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Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
29
Общество

Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
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Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru 14:23
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Кино

Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Mockva.ru 05:07
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

РБК 21:59
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