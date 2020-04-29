Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Политика Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.

Экономика Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале. 1

Общество Путин заявил о беспрецедентной ситуации на рынке нефти Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сегодня, еще не было. 420

Политика Помпео заявил об угрозе голода в КНДР В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. 4

Здоровье Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.

Наука Связь курения с мутациями и раком установлена Как сообщает ToDay News Ufa, результаты проведенного исследования позволят понять причину развития рака мочевого пузыря и связь этого заболевания с курением. 1

Общество Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года. 3

Экономика Два главных совета Уоррена Баффета молодым инвесторам Лучший совет, который Уоррен Баффет может дать молодым инвесторам – это научиться бухгалтерскому учету.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,5K

Общество Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. 20

Финансы Курс доллара опустился ниже 73 рублей Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей. 1

Армия и оружие ВСУ бегут от произвола и унижения в ДНР: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 998

Общество В Самарской области вводят масочный режим В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу. 997

Политика Песков заявил, что нет четкого понимания сроков возобновления международного авиасообщения Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Политика Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря. 252

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 915