Общество
РИА НовостиВ Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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РВИО готово оказать помощь в реставрации памятника маршалу Жукову на Манежной площади
Агентство Москвавчера в 09:31
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Футбол
Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Здоровье
Итальянские врачи назвали болезни, повышающие опасность коронавируса
Медики итальянского общества инфекционных и тропических болезней перечислили болезни, увеличивающие риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Политика
Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти
Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России
Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
Технологии
Китай сделал ставку на разработку собственной электроники для 5G
Компании Global Unichip, Alchip, MediaTek, Phison Electronics и RDC Semiconductor рассчитывают удвоить количество заказов из Китая на разработку специальных микросхем в 2020 году по сравнению с 2019.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Общество
В Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом
«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Армия и оружие
В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока
Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях 19 марта.
Политика
Госдеп обвинил Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере
Госдепартамент США обвинил Москву в том, что она якобы предпринимает враждебные действия в сфере энергетики.
Политика
В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну
По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Авто
Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне
Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Здоровье
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Происшествия
Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Авто
ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы
Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Общество
В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
Политика
Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Здоровье
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.