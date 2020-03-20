Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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На Манежной площади в Москве убрали временный памятник Жукову

Говорит Москва14:51

Отреставрированный памятник Жукову вернут на Манежную площадь к 9 мая

Интерфаксвчера в 07:40

Памятник Жукову увезли с Манежной площади для реставрации

Вечерняя Москва10:31

Памятник Жукову увезли из центра Москвы

Российская газета12:05

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости09:17

РВИО готово оказать помощь в реставрации памятника маршалу Жукову на Манежной площади

Агентство Москвавчера в 09:31

Памятник Жукову увезли с Манежной площади для реставрации ко Дню Победы

ТАСС09:48
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Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru вчера в 17:05
Здоровье

Итальянские врачи назвали болезни, повышающие опасность коронавируса

Медики итальянского общества инфекционных и тропических болезней перечислили болезни, увеличивающие риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Газета Кемерова 13:37
Политика

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
BFM.ru 12:06
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России

Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
REGNUM вчера в 12:04
Технологии

Китай сделал ставку на разработку собственной электроники для 5G

Компании Global Unichip, Alchip, MediaTek, Phison Electronics и RDC Semiconductor рассчитывают удвоить количество заказов из Китая на разработку специальных микросхем в 2020 году по сравнению с 2019.
Красная весна 15:36
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 15:59
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Общество

В Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом

«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Пятый канал 09:04
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Армия и оружие

В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях 19 марта.
RT на русском вчера в 10:21
Политика

Госдеп обвинил Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере

Госдепартамент США обвинил Москву в том, что она якобы предпринимает враждебные действия в сфере энергетики.
RT на русском 14:02
Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне

Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
CarsWeek.ru вчера в 16:11
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Интерфакс 12:17
Авто

ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Тарантас Ньюс 19 марта в 13:16
Общество

В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса

В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
UfacityNews.ru 15:45
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
ФАН 07:42
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Здоровье

Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Газета.Ru 12:04
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
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